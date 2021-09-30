В Киеве на территории КПИ огромное дерево едва не убило студентов

В Киеве в четверг, 30 сентября, на территории политехнического института им. И.Сикорского огромный тополь едва не убил студентов.

Дерево упало на проезжую часть и тротуар, где в этот момент прогуливались студенты. Молодежь при этом разбежалась в разные стороны.

Огромный тополь едва не раздавил также МАФ, в очереди к которому стояли несколько человек.

По предварительной информации, в результате падения дерева никто из находившихся на месте происшествия не пострадал.

Об упавшем дереве, пожаре в посадке, проводах, которые запутались на деревьях, о киосках, которые устанавливают на зеленой зоне и т.д. можно сообщить по телефону 1551 — он работает круглосуточно.

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