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Факты / Мир
Людмила Богданова |

На юге Франции девять человек утонули в море во время шторма

На юге Франции девять человек утонули в море во время шторма

15 сентября на юге Франции меньшей мере девять человек утонули в Средиземном море во время шторма. Отдыхающих унесло в открытое море во время купания на разных пляжах южного побережья.

В этой части Франции уже несколько дней наблюдаются сильные ветры. В департаменте Эро в море утонуло пять пенсионеров в возрасте 60-70 лет. Экстренные службы заявили, что пытались спасти 12 отдыхающих, но удалось только семерых.

В Буш-дю-Рони погибли два человека в возрасте 58 и 71 года, еще двое в департаменте Од. Позже в регионе объявили оранжевый уровень опасности.

Людей призывают воздержаться от купания в эти дни. Спасатели предполагают, что несмотря на неблагоприятные погодные условия, отдыхающие шли купаться из-за теплой температуры воды, которая сейчас составляет около +24.

К вечеру 15 сентября полиция провела эвакуацию на всех пляжах департамента Эро, где нет спасателей.

Местные СМИ называют 15 сентября “черным днем ​​для побережья Эро”.

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Источник: ВВС

Фото: Depositphotos

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