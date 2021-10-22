У Польщі пройшли сильні буревії, внаслідок яких загинуло чотири людини, серед них один українець.

43-річний громадянин України загинув у Свідницькому повіті. Вантажівка, якою він кермував, перекинулася та влетіла в кювет.

Ще один чоловік помер у місті Сехніце. Сильний вітер пошкодив риштування в місці зведення будинку. Обвалилася стіна, яка придавила 55-річного громадянина.

Унаслідок буревію загинуло двоє людей у місті Вроцлав. На автомобіль, у якому вони перебували, впало дерево.

За даними Державної пожежної служби Польщі, через сильні пориви вітру 21 жовтня травмувалося 13 осіб, серед постраждалих п’ять рятувальників. Переважно люди дістали травм під час аварій, коли на дороги падали дерева чи окремі гілки.

У четвер сильні пориви вітру також фіксували в Україні. В Одесі вітер повалив 30 дерев, щонайменше дев’ять автомобілів пошкодилися. Один чоловік травмувався.

А у місті Кременчук Полтавської області дерево травмувало двох дітей та виховательку дитячого садка. Подробиці та відео негоди в Україні – у матеріалі.

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Джерело: TVP3