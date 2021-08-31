Разрушенные дома и 2 млн человек без света: в США считают убытки от урагана Ида

В штате Луизиана в США убытки от урагана Ида предварительно оценивают в $10 млрд.

Сейчас многие территории затоплены. Спасатели на лодках пытаются добраться до пострадавших, оказавшихся в ловушке.

Под натиском ветра не устояли десятки домов. В частности, в груду обломков превратился дом легендарного джазмена Луи Армстронга в Новом Орлеане.

Без света остались около 2 млн человек. По убеждению экспертов, для восстановления энергоснабжения понадобится минимум месяц.

– В нашей и без того сложной жизни прибавилось стресса. Однако мы любим это место несмотря на все невзгоды. Так что останемся и отстроим его, – отмечает житель Луизианы Уэйн Темплет.

Ураган Ида добрался до побережья Луизианы в воскресенье, 29 августа. Из-за стремительного приближения стихии местные власти не успели эвакуировать 390 тыс. человек.

Людей призвали покидать дома самостоятельно или готовиться к длительным отключениям электроэнергии.

Ида поразил Луизиану в тот же день, что и ураган третьей категории Катрина 16 лет назад. Тогда прорвало дамбу и затопило Новый Орлеан. Число жертв оценили в 1,8 тыс. человек.

29 августа мощность Иды достигла четвертой категории из пяти возможных.

Ида заставил самую длинную реку США Миссисипи потечь в обратную сторону. Катрине 16 лет удалось лишь кое-где изменить направление движения течения.

Сейчас шторм Ида ослаб и движется на север. В штате Тенесси возникла угроза подтоплений.

Пока власти подтвердили гибель одного человека, однако число жертв может возрасти.

Фото: Depositphotos

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