Президент США Джо Байден оповестит лидеров Великобритании, Италии, Франции и Германии о результатах переговоров с главой РФ Владимиром Путиным 7 декабря.

Об этом сообщила корреспондентка издания Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.

Biden will brief leaders of U.K., Italy, France and Germany after his virtual meeting (happening now) with Putin, @kitty_donaldson reports.

— Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) December 7, 2021