Президент США Джо Байден оповестит лидеров Великобритании, Италии, Франции и Германии о результатах переговоров с главой РФ Владимиром Путиным 7 декабря.

Об этом сообщила корреспондентка издания Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.

Biden will brief leaders of U.K., Italy, France and Germany after his virtual meeting (happening now) with Putin, @kitty_donaldson reports. — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) December 7, 2021

Накануне разговора с Путиным президент США вместе с европейскими партнерами договорился поддерживать тесную связь для скоординированных действий по причине наращивания военной мощи России на границах Украины.

О результатах переговоров станет известно во время ежедневного брифинга спикера Белого дома Джен Псаки.

К ней также присоединится советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Президент США намерен провести телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В Офисе президента уже подтвердили, что 7 декабря состоятся переговоры главы государства с Джо Байденом.