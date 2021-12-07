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Байден обсудит разговор с Путиным с лидерами европейских стран

Татьяна Забожко редактор ленты
джо байден

Президент США Джо Байден оповестит лидеров Великобритании, Италии, Франции и Германии о результатах переговоров с главой РФ Владимиром Путиным 7 декабря.

Об этом сообщила корреспондентка издания Bloomberg Дженнифер Джейкобс в Twitter.

Накануне разговора с Путиным президент США вместе с европейскими партнерами договорился поддерживать тесную связь для скоординированных действий по причине наращивания военной мощи России на границах Украины.

О результатах переговоров станет известно во время ежедневного брифинга спикера Белого дома Джен Псаки.

К ней также присоединится советник по национальной безопасности Джейк Салливан.

Президент США намерен провести телефонный разговор с украинским коллегой Владимиром Зеленским.

В Офисе президента уже подтвердили, что 7 декабря состоятся переговоры главы государства с Джо Байденом.

Фото: Depositphotos

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