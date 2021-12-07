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Стали известны первые подробности переговоров Байдена и Путина

Татьяна Забожко редактор ленты
Стали известны первые подробности переговоров Байдена и Путина

В Белом доме обнародовали первые итоги разговора президента США Джо Байдена с главой РФ Владимиром Путиным 7 декабря.

В администрации главы Соединенных Штатов заявляют, что Джо Байден высказал глубокую обеспокоенность США и наших европейских союзников по поводу эскалации Вооруженных сил России, которые окружают Украину.

Кроме того, он дал четко понять, что США и ее союзники будут отвечать сильными экономическими и другими мерами в случае военной эскалации.

– Президент Байден подтвердил свою поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и призвал к деэскалации и возвращению к дипломатии.

Два президента поручили своим командам проследить за этим. США будут делать это в тесной координации с союзниками и партнерами, – отметили в Белом доме.

Отдельно главы государств остановились на вопросе российско-американского диалога по стратегической стабильности и обсудили совместное решение региональных проблем.

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