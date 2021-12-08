Президент США Джо Байден попередив главу РФ Володимира Путіна про наслідки, які чекають на нього у разі нападу Росії на Україну. Про це заявив 7 грудня радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван.

Він наголосив, що головною темою переговорів була Україна. Під час відеодзвінка Байден сказав президенту Путіну, що якщо РФ “зробить кроки” проти України, США дадуть відповідь жорсткими економічними санкціями та розширять військову допомогу Україні.

Крім того, у разі ескалації Сполученим Штатам доведеться зміцнити східний фланг НАТО.

При цьому Джо Байден сказав Путіну, що є й інший варіант розвитку подій – деескалація та дипломатія.

– Ми все ще не віримо у те, що президент Путін ухвалив рішення. Те, що зробив сьогодні президент Байден – це дуже чітко виклав наслідки, якщо він вирішить рухатися, – зазначив Джейк Салліван.

Крім того, Саліван підкреслив, що США готові підтримати зусилля щодо врегулювання ситуації на Донбасі в рамках мінських угод.

Раніше у Білому домі опублікували перші подробиці перемовин президентів США та Росії, згідно яких Байден висловив глибоке занепокоєння від імені Америки та європейських союзників щодо ескалації російських військ на кордоні України.

Джо Байден планує обговорити результати переговорів із лідерами європейських країн та президентом України Володимиром Зеленським.