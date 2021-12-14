Ситуация с безопасностью на границе с Украиной стала напоминать жизнь на пороховой бочке с динамитом в руках. При чем спрогнозировать, когда именно Путин захочет зажечь фитиль — не берется никто.

Снизить градус напряжения и предотвратить взрыв мог только разговор с американским президентом.

Байден и Путин говорили два часа по защищенной линии связи. Ее протащили еще несколько лет назад, но воспользовались впервые.

В разговоре Джо Байден призвал Кремль снизить градус эскалации и реанимировать дипломатический процесс с Украиной. А в случае дальнейшего обострения или вторжения пригрозил Москве мощными санкциями и усилением военной помощи Киеву. А именно оружием и техническими средствами. Намекая, что на Джавелинах американцы не остановятся.

Еще два козыря в рукавах Байдена: отмена запуска газопровода Северный поток-2 и отключение России от платежной системы Swift.

Но зачем Путин вообще так рискует и повышает ставку? Зачем ему эта встреча? Есть несколько месседжей, которые он хотел донести до Байдена. О них поочередно.

Во время разговора Путин прямо требовал у Байдена юридически зафиксированных гарантий не расширения НАТО на восток, а проще не вступление Украины в Альянс.

Все годы независимости в Альянсе заявляли – двери для Украины открыты. Но, после разговора Байдена с Путиным высокие чины из Вашингтона уже якобы сообщили Киеву: присоединение к военному союзу в ближайшие 10 лет Украине не светит.

Но все же может ли Киев стать разменной монетой в спорах Москвы и Вашингтона? Позиция Путина понятна: он хочет, чтобы Запад отдал ему Украину на откуп и эта территория стала безоговорочной сферой влияния России. Конечно, так радикально не получится. Но после разговора двух лидеров поползли слухи, что Байден может мягко надавить на Зеленского, чтобы Киев уступил в вопросе неприемлемых для нас компромиссов.

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По московскому сценарию, Киев должен провести выборы на оккупированной территории без вывода российских войск и контроля над границей и закрепить специальный статус Донбасса в Конституции. Но в Вашингтоне заявили, что не прогнулись.

И перед и после разговора с Путиным американский президент пообщался с руководителями стран Квинт. Это мощная пятерка государств-членов НАТО. Кроме Штатов туда входят Германия, Франция, Италия и Великобритания.

Но вот до Украины руки не дошли. С Владимиром Зеленским Байден поговорил по телефону через два дня после саммита с Путиным. Значит ли это, что судьба Украины была определена без участия Украины? Американцы уверяют – нет.

Эксперт Анна Шелест считает – консультации со странами Квинт свидетельствуют о том, что на Западе наконец-то поняли, что агрессия России против Украины не вопрос отношений двух стран.

Это скорее о безопасности на всем континенте. К тому же, перед разговором Байдена с Путиным Вашингтон все тщательно обсудил с Киевом. Измена отменена.

После разговора с Байденом Владимир Зеленский почти сутки публично ничего не комментировал. Но наконец открыл некоторые детали: Байден не предлагал ему вести прямые переговоры с предводителями так называемых республик.

Но после разговора украинский президент озвучил неожиданное – вопрос статуса Донбасса и Крыма можгут вынести на референдум.

Так каковы результаты главного переговорного треугольника на этой неделе? Американцы заявляют – донесли месседж Путину: не трогать Украину и договариваться о мире в Минском и Нормандском формате. А также разработали общую стратегию защиты против российской агрессии на континенте.

На этой неделе Украина точно, если не выиграла войну, то выиграла время, чтобы собрать усилия и разработать план дальнейших действий.

Зеленский о переговорах

После переговоров президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина пока не наблюдается сокращение количества войск РФ у границ Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, отвечая на вопрос, достаточно ли угрозы США о жестких санкциях для того, чтобы остановить Москву.