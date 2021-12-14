Безпекова ситуація на кордоні з Україною стала нагадувати життя на пороховій бочці з динамітом у руках. Причому спрогнозувати, коли саме Путін захоче запалити ґніт, не береться ніхто.

Знизити градус напруги та запобігти вибуху могла лише розмова з американським президентом.

Байден і Путін говорили дві години захищеною лінією зв’язку. Її протягнули ще кілька років тому, але скористалися вперше.

У розмові Джо Байден закликав Кремль знизити градус ескалації та реанімувати дипломатичний процес з Україною. А в разі подальшого загострення чи вторгнення пригрозив Москві потужними санкціями та посиленням військової допомоги Києву. А конкретно зброєю та технічними засобами. Натякаючи, що на Джавелінах американці не зупиняться.

Ще два козирі в рукавах Байдена: скасування запуску газогону Північний потік-2 та відключення Росії від платіжної системи Swift.

Але навіщо Путін взагалі так ризикує і підвищує ставки? Для чого йому ця зустріч? Є кілька меседжів, які він хотів донести Байдену. Про них по черзі.

Під час розмови Путін прямо вимагав у Байдена юридично зафіксованих гарантій нерозширення НАТО на схід, а простіше, аби Україна не вступила до Альянсу.

Всі роки незалежності в Альянсі заявляли – двері для України відкрито. Але після розмови Байдена з Путіним високі чини з Вашингтона вже начебто повідомили Києву: приєднання до військового союзу найближчі 10 років Україні не світить.

Але все ж таки чи може Київ стати розмінною монетою у суперечках Москви та Вашингтона? Позиція Путіна зрозуміла: він хоче, щоб Захід віддав йому Україну на відкуп і ця територія стала беззаперечною сферою впливу Росії. Звісно, так радикально не вийде. Але після розмови двох лідерів поповзли чутки, що Байден може м’яко натиснути на Зеленського, щоб Київ поступився в питанні неприйнятних для нас компромісів.

Читайте: Байден про перемовини з Путіним: Він заплатить жахливу ціну в разі вторгнення до України

За московським сценарієм, Київ має провести вибори на окупованій території без виведення російських військ та контролю над кордоном і закріпити спеціальний статус Донбасу в Конституції. Але у Вашингтоні заявили, що не прогнулися.

І перед, і після розмови з Путіним американський президент поспілкувався з керівниками країн Квінт. Це потужна п’ятірка держав-членів НАТО. Окрім Штатів туди входять Німеччина, Франція, Італія та Велика Британія.

Та от до України одразу руки не дійшли. З Володимиром Зеленським Байден поговорив телефоном аж через два дні після саміту з Путіним. Чи означає це, що долю України визначили без участі України? Американці запевняють – ні.

Експерт Ганна Шелест вважає – консультації з країнами Квінт свідчать про те, що на Заході нарешті зрозуміли, що агресія Росії проти України не питання стосунків двох країн.

Це радше про безпеку на цілому континенті. До того ж перед розмовою Байдена з Путіним Вашингтон все ретельно обговорив із Києвом. Зраду скасовано.

Після розмови з Байденом Володимир Зеленський майже добу публічно нічого не коментував. Але зрештою відкрив деякі деталі: Байден не пропонував йому вести прямі переговори з ватажками так званих республік.

Але після розмови український президент озвучив несподіване – питання статусу Донбасу та Криму може винести на референдум.

Тож які результати головного переговорного трикутника цього тижня? Американці заявляють – донесли меседж Путіну: не чіпати Україну та домовлятися про мир у мінському та нормандському форматі. А також розробили спільну стратегію захисту проти російської агресії на континенті.

Цього тижня Україна точно якщо не виграла війну, то виграла час, аби зібрати зусилля та розробити план подальших дій.

Зеленський про перемовини

Після перемовин президента США Джо Байдена та російського лідера Володимира Путіна поки що не спостерігається скорочення кількості військ РФ біля кордонів України.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю італійській газеті La Repubblica, відповідаючи на запитання, чи погрози США про жорсткі санкції є достатніми для того, щоб зупинити Москву.