После переговоров президента США Джо Байдена и российского лидера Владимира Путина пока не наблюдается сокращение количества войск РФ у границ Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью итальянской газете La Repubblica, отвечая на вопрос, достаточно ли угрозы США о жестких санкциях для того, чтобы остановить Москву.

Зеленский отметил, что Россия не только не отвела войска, но и перекрыла 70% акватории Азовского моря.

– После переговоров американского и российского лидеров не происходит сокращения военной группировки у наших границ. Более того, возникло еще одно пространство для эскалации – в Азовском море, где 70% акватории перекрыто Россией, — подчеркнул президент.

Зеленский добавил, что когда ситуация начнет меняться, тогда и можно будет говорить, что аргументы Вашингтона были убедительными.

Переговоры Джо Байдена и Владимира Путина прошли 7 декабря. Их темой, среди прочего, было наращивание войск РФ вблизи границ Украины.

По итогам переговоров в Белом доме заявили, что США готовы применить такие санкции против России, каких не было с 2014 года.

А Джо Байден подчеркивал, что РФ ожидают разрушительные экономические и имиджевые последствия в случае вторжения в Украину. Об этом президент США уже предупредил Владимира Путина.