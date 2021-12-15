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Зеленский на встрече с Шольцем: Рассчитываю на поддержку евроатлантического курса

Анастасия Гевко редактор ленты
Зеленский на встрече с Шольцем: Рассчитываю на поддержку евроатлантического курса

Президент Владимир Зеленский пригласил канцлера Германии Олафа Шольца в Украину, а также поздравил его с назначением и пожелал успехов.

Это произошло 15 декабря на полях саммита Восточного партнерства.

– Высоко ценю, что в коалиционном соглашении правительства ФРГ закреплена договоренность о мощной поддержке Украины, – отметил президент.

Он также выразил надежду на то, что правительство Германии поддержит европейский и евроатлантический курс Украины.

– Рассчитываем на поддержку немецкой стороны в вопросе сохранения транзита газа через территорию Украины после 2024 года, – сообщил Зеленский.

Кроме того президент добавил, что рассчитывает на продолжение интенсивного энергетического партнерства между Украиной и Германией по ранее согласованным направлениям.

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Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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