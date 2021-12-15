Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Факти / Світ

Зеленський на зустрічі із Шольцем: Розраховую на підтримку євроатлантичного курсу

Анастасія Гевко редакторка стрічки
Зеленський на зустрічі із Шольцем: Розраховую на підтримку євроатлантичного курсу

Президент Володимир Зеленський запросив канцлера Німеччини Олафа Шольца в Україну, а також привітав його із призначенням та побажав успіхів.

Це сталося 15 грудня на полях саміту Східного партнерства.

– Високо ціную, що у коаліційній угоді уряду ФРН закріплено домовленість про потужну підтримку України, – зазначив президент.

Він також висловив сподівання, що уряд Німеччини підтримає європейський та євроатлантичний курс України.

– Розраховуємо на підтримку німецької сторони щодо збереження транзиту газу через територію України після 2024 року, – повідомив Зеленський.

Крім того, президент додав, що розраховує на продовження інтенсивного енергетичного партнерства між Україною та Німеччиною за раніше узгодженими напрямками.

Читайте
Росія заплатить високу ціну за вторгнення в Україну – Шольц

Джерело: Офіс президента

Фото: Офіс президента

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка