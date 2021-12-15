Президент Володимир Зеленський запросив канцлера Німеччини Олафа Шольца в Україну, а також привітав його із призначенням та побажав успіхів.

Це сталося 15 грудня на полях саміту Східного партнерства.

– Високо ціную, що у коаліційній угоді уряду ФРН закріплено домовленість про потужну підтримку України, – зазначив президент.

Він також висловив сподівання, що уряд Німеччини підтримає європейський та євроатлантичний курс України.

– Розраховуємо на підтримку німецької сторони щодо збереження транзиту газу через територію України після 2024 року, – повідомив Зеленський.

Крім того, президент додав, що розраховує на продовження інтенсивного енергетичного партнерства між Україною та Німеччиною за раніше узгодженими напрямками.