Боррель обсудил ответ на наращивание российских войск возле Украины с Трасс

Верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель созвонился с министром иностранных дел Британии Лиз Трасс.

Стороны обсудили координацию общего ответа на наращивание Россией войск возле границ Украины.

– Созвонились с Жозепом Боррелем, чтобы скоординировать наш ответ на наращивание российских войск вблизи Украины: любое вторжение России будет иметь серьезные последствия. Для России это обойдется дорого. Мы оказываем скоординированную поддержку Украине, – говорится в заявлении Трасс по итогам разговора.

До этого, 23 декабря, Боррель и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба обсудили ситуацию в Восточной Европе на фоне наращивания РФ войск вокруг украинской госграницы.

Планируется, что в начале 2022 года в Женеве состоятся переговоры представителей России и США по вопросам безопасности в Европе.

Об этом на ежегодной пресс-конференции 22 декабря сказал и президент РФ Владимир Путин.

Тем временем в НАТО, отвечая на так называемые предложения МИД России по вопросам безопасности, уже не единожды дали понять, что Альянс никогда не гарантировал того, что не будет принимать в свои ряды новых членов.