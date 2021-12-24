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Факты / Украина / Политика

Дальнейшая агрессия против Украины будет иметь тяжелые последствия для РФ – Боррель

Валентина Летяк редактор ленты
Жозеп Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в телефонном разговоре 23 декабря обсудили ситуацию в Восточной Европе на фоне наращивания Россией военных сил вокруг украинских границ.

Евродипломат подтвердил поддержку ЕС суверенитета, независимости и территориальной целостности Украины, подчеркнув, что любая дальнейшая военная агрессия будет иметь тяжелые последствия для России.

– ЕС тесно сотрудничает с трансатлантическими и другими партнерами-единомышленниками, в частности, в отношении двух проектов договоров, влияющих на архитектуру европейской безопасности, представленных Россией, – подчеркнул Боррель.

По его словам, ЕС остается приверженным праву каждой страны делать свой суверенный выбор во внешней политике и политике безопасности.

Боррель и Кулеба договорились поддерживать тесные контакты.

В начале 2022 года в Женеве могут состояться переговоры представителей России и США по вопросам безопасности в Европе.

Это подтвердил на ежегодной пресс-конференции 22 декабря президент РФ Владимир Путин.

В то же время в НАТО уже много раз дали понять, что Североатлантический альянс никогда не гарантировал того, что не будет принимать в свои ряды новых членов, отвечая на так называемые предложения МИД России по вопросам безопасности.

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Источник: eeas.europa.eu

Фото: Dreamstime

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