Верховний представник Євросоюзу із зовнішньої політики та безпеки Жозеп Боррель зідзвонився з міністром закордонних справ Британії Ліз Трасс.

Сторони обговорили координацію загальної відповіді на нарощування Росією військ біля кордонів України.

– Зателефонували Жозепу Боррелю, щоб скоординувати нашу відповідь на нарощування російських військ поблизу України: будь-яке вторгнення Росії матиме серйозні наслідки. Для Росії це коштуватиме дорого. Ми надаємо скоординовану підтримку Україні, – йдеться у заяві Трасс за підсумками розмови.

До цього, 23 грудня, Боррель та глава МЗС України Дмитро Кулеба обговорили ситуацію у Східній Європі на тлі нарощування РФ військ навколо українського держкордону.

Планується, що на початку 2022 року у Женеві відбудуться переговори представників Росії та США з питань безпеки у Європі.

Про це на щорічній прес-конференції 22 грудня сказав і президент РФ Володимир Путін.

Тим часом у НАТО, відповідаючи на так звані пропозиції МЗС Росії з питань безпеки, вже неодноразово дали зрозуміти, що Альянс ніколи не гарантував того, що не прийматиме до своїх лав нових членів.