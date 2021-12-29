Экс-президента Молдовы Додона подозревают в хищении $12 млн из госбюджета

Генпрокуратура Молдовы объявила о подозрении экс-президенту страны Игорю Додону.

Его считают причастным к схеме хищения государственных средств через энергетическую госкомпанию Energocom.

По версии следствия, из-за произошедшего государство понесло почти $12 млн убытков ($11,927 млн).

В NewsMaker уточнили, что Додон сам рассказал журналистам о подозрении после того, как прошел допрос в Генпрокуратуре 29 декабря.

Молдавский экс-президент уточнил, что на допросе ему показали приказы, которые он подписал, когда был министром экономики.

При этом он утверждает, что полномочия на подписание таких документов он получил только через неделю.

Додон заявил, что сбегать в связи с обвинениями он не намерен и, более того, готов в дальнейшем сотрудничать со следствием.

Себя он считает невиновным, а дело назвал попыткой отвлечь жителей страны от роста тарифов и цен.

Дело Energocom начали расследовать в сентябре 2021 года. По данным следствия, в начале 2008 года руководство компании сговорилось с чиновниками из Минэкономики, Нацагентства по вопросам регулирования энергетики, а также – другими лицами, в том числе из-за границы.

Суть заговора, как сообщается, заключалась в увеличении закупочной цены на электроэнергию.

Разницу фигуранты дела, по мнению следствия, присвоили себе.

Додон на тот момент возглавлял Минэкономики Молдовы.

Источник: NewsMaker

Фото: Игорь Додон