Екс-президента Молдови Додона підозрюють у розкраданні $12 млн із держбюджету

Генпрокуратура Молдови оголосила про підозру екс-президентові країни Ігореві Додону.

Його вважають причетним до схеми розкрадання державних коштів через енергетичну держкомпанію Energocom.

За версією слідства, через те, що сталося, держава зазнала майже $12 млн збитків ($11,927 млн).

У NewsMaker уточнили, що Додон сам розповів журналістам про підозру після того, як пройшов допит у Генпрокуратурі 29 грудня.

Молдавський екс-президент уточнив, що на допиті йому показали накази, які він підписав, коли був міністром економіки.

При цьому він стверджує, що повноваження на підписання таких документів він отримав лише за тиждень.

Додон заявив, що втікати у зв’язку зі звинуваченнями він не має наміру і, більше того, готовий надалі співпрацювати зі слідством.

Себе він вважає невинним, а справу назвав спробою відволікти жителів країни від зростання тарифів та цін.

Справу Energocom почали розслідувати у вересні 2021 року. За даними слідства, на початку 2008 року керівництво компанії змовилося з чиновниками з Мінекономіки, Нацагентства з питань регулювання енергетики, а також іншими особами, зокрема з-за кордону.

Суть змови, як повідомляється, полягала у збільшенні закупівельної ціни на електроенергію.

Різницю фігуранти справи, на думку слідства, забирали собі.

Додон на той момент очолював Мінекономіки Молдови.

Джерело: NewsMaker

Фото: Игорь Додон