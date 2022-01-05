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Факты / Мир

Авиарейсы между Украиной и Казахстаном пока не отменены

Анастасия Гевко редактор ленты
Аеропорт Бориспіль

Несмотря на протесты в Казахстане, авиарейсы из Украины в эту страну, так же, как и в обратном порядке, пока не прекращены. 

Это следует из информации, которую выложили на онлайн-табло Международного аэропорта Борисполь. 

Так, сегодня, 5 января, должно пройти два полета между Киевом и Алматы.

На завтра, 6 января, запланировано еще два рейса – между Киевом и Нур-Султаном.

Судя по данным, опубликованным на сайте Международного аэропорта имени Игоря Сикорского, на сегодня и завтра полеты между Киевом и городами Казахстана не запланированы.

В Международном аэропорту Борисполь на вопрос Фактов ICTV о том, планируется ли отмена рейсов в Казахстан в связи с протестами, ответили, что это решение будут принимать компании-перевозчики. 

Напомним, протестующие в Казахстане захватили аэропорт Алматы

Ранее стало известно, что полиция начала стрелять по демонстрантам в Казахстане, есть умерший и раненый.

Фото: Аэропорт Борисполь

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