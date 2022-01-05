Протесты в Казахстане: полиция начала стрелять по демонстрантам – СМИ

В Казахстане в городе Атырау силовики начали стрельбу по протестующим. В результате этого есть по меньшей мере один убитый и еще один ранен в голову.

Так, по данным Радио Азаттык, в городе находится около 3000 протестующих.

Они требуют встречи с акимом Атырауской области.

Корреспондентка издания Сания Тойкен уточнила, что после начала стрельбы полиции по протестующим были серьезно ранены два человека.

Один из пострадавших скончался после ранения в голову.

В то же время местное издание Orda.kz тоже пишет, что один из демонстрантов убит, а второй – ранен в голову в Атырау.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил в обращении к гражданам, что из-за столкновений с протестующими есть погибшие и раненые среди сотрудников правоохранительных органов. При этом он не назвал точное число погибших и раненых.

Президент Казахстана добавил, что на силовиков массово нападают, и пообещал максимально жестко действовать против протестующих.

Напомним, в Актау в Казахстане начали требовать отставки президента.

Перед этим Токаев заявил, что возглавит Совет безопасности страны, которым ранее руководил первый президент страны Нурсултан Назарбаев. Кроме того, он сказал, что готовит новый пакет политических реформ.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за повышения цен на автогаз вдвое. После начала митингов власти согласились снизить цены, но протестанты расширили свои требования – они хотят отставки правительства и отстранения от политики бывшего президента Нурсултана Назарбаева.

Токаев отправил правительство Казахстана в отставку, после чего ввел в Алматы, Нур-Султане и Мангистауской области режим ЧП до 19 января.

Фото: скриншот видео ВВС