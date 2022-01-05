Авіарейси між Україною та Казахстаном поки що не скасовано

Незважаючи на протести в Казахстані, авіарейси з України в цю країну, як і в зворотному порядку, поки не припинені.

Це випливає із інформації, яку виклали на онлайн-табло Міжнародного аеропорту Бориспіль.

Так, сьогодні, 5 січня, має відбутися два польоти між Києвом та Алмати.

На завтра, 6 січня, заплановано ще два рейси – між Києвом та Нур-Султаном.

Судячи з даних, опублікованих на сайті Міжнародного аеропорту імені Ігоря Сікорського (Жуляни), на сьогодні та завтра польоти між Києвом та містами Казахстану не заплановані.

У Міжнародному аеропорті Бориспіль на запитання Фактів ICTV про те, чи планується скасування рейсів до Казахстану у зв’язку з протестами, відповіли, що це рішення прийматимуть компанії-перевізники.

Нагадаємо, протестувальники у Казахстані захопили аеропорт Алмати.

Раніше стало відомо, що поліція почала стріляти по демонстрантах у Казахстані, є померла людина, а також – поранена.

Фото: Аеропорт Бориспіль