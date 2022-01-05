Протести в Казахстані: поліція почала стріляти по демонстрантах – ЗМІ

У Казахстані в місті Атирау силовики розпочали стрілянину по протестувальниках. Внаслідок цього є щонайменше один убитий і ще один – поранений в голову.

Так, за даними Радіо Азаттик, у місті перебуває близько 3000 протестувальників.

Вони вимагають зустрічі з акімом Атирауської області.

Кореспондент видання Санія Тойкен уточнила, що після початку стрілянини поліції по протестувальникам було серйозно поранено двох людей.

Один із постраждалих помер після поранення в голову.

Водночас місцеве видання Orda.kz пише, що одного з демонстрантів було вбито, а другого – поранено в голову в Атирау.

Тим часом президент країни Касим-Жомарт Токаєв заявив у зверненні до громадян, що через зіткнення з протестувальниками є загиблі та поранені серед працівників правоохоронних органів. При цьому він не назвав точну кількість загиблих та поранених.

Президент Казахстану також сказав, що на силовиків масово нападають та пообіцяв максимально жорстко діяти проти протестувальників.

Нагадаємо, в Актау у Казахстані почали вимагати відставки президента.

До цього Токаєв заявив, що очолить Раду безпеки країни, якою раніше керував перший президент країни Нурсултан Назарбаєв. Крім того, він сказав, що готує новий пакет політичних реформ.

Протести у Казахстані розпочалися 2 січня через підвищення цін на автогаз удвічі. Після початку мітингів влада погодилася знизити ціни, але протестанти розширили свої вимоги – вони хочуть відставки уряду та усунення від політики колишнього президента Нурсултана Назарбаєва.

Токаєв відправив уряд Казахстану у відставку, після чого ввів у Алмати, Нур-Султані та Мангістауській області режим НП до 19 січня.

Фото: скріншот відео ВВС