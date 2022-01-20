США одобрили передачу странами Балтии американского оружия в Украину — Politico

Государственный департамент США разрешил трем союзникам по НАТО, а именно Латвии, Литве и Эстонии, отправить в Украину противотанковые ракеты и другое оружие американского производства. Об этом пишет издание Politico, отмечая, что это “признак того, что западные союзники настороженно относятся к угрозе многостороннего российского вторжения”.

По информации источника, запросы от стран Балтии поступили в последние недели, и последний был одобрен в среду вечером.

В ближайшие дни администрация Байдена также начнет процесс доставки в Украину противотанковых ракет, боеприпасов и другого оборудование на сумму $200 млн.

Согласно правилам экспортного контроля эти три страны должны были получить разрешение от Госдепартамента перед тем, как передать свое оружие Украине. Чиновник в администрации Байдена, предоставивший изданию информацию, отказался указать конкретное оружие, одобренное для передачи.

Одобрения поступили после того, как американские чиновники ужесточили предупреждение о вторжении России в Украину.

В согласовании с правилами экспортного контроля три страны обязаны были получить разрешение Госдепартамента, прежде чем передавать свое оружие Украине. Чиновник администрации отказался перечислить конкретное оружие, которое было одобрено для передачи.

Издание Politico отмечает, что балтийские страны НАТО, являющиеся бывшими государствами-сателлитами СССР, тоже подвергаются потенциальной угрозе “российского авантюризма”. Поэтому они не только стремятся доставить оружие в Украину, но и попросили больше сил НАТО для поддержки тех, которые уже размещены в их странах.

Десятки российских пехотных бригад, расположенных вдоль украинской границы, оснащенные танками, ракетными установками и мобильной артиллерией, было бы практически невозможно остановить, если они будут развернуты полностью, как пишет Politico. Но ракеты Javelin, которыми Украина уже владеет, и такое оружие, как остающиеся в ее списке желаний ракеты земля-воздух Stinger, могут очень дорого обойтись российским войскам.

Источник: Politico