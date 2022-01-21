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Естонія постачатиме Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin – Міноборони

Вікторія Гірко редакторка стрічки, кореспондентка
Javelin

Естонія постачатиме Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin. Про відповідне рішення повідомили у Міністерстві оборони країни.

21 січня міністр оборони Естонії Калле Лаанет, міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс та міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас також виступили із заявою для преси на підтримку України.

– Сьогодні ми маємо необхідні дозволи на відправку зброї із США. За допомогою зброї ми показуємо, що наша підтримка не лише на словах, – повідомив Калле Лаанет.

Згідно з заявою Міноборони, Естонія передасть Україні протитанкові ракетні комплекси Javelin та обладнання для зміцнення незалежного оборонного потенціалу країни.. Водночас Литва та Латвія нададуть Україні зенітно-ракетні системи Stinger класу земля-повітря.

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Також у спільній заяві міністрів оборони йдеться про те, що країни Балтії продовжать співпрацю, щоб оперативно доставити зброю до України. Крім того, міністри сподіваються, що Росія змінить свою агресивну політику.

Вони запевнили, що Естонія, Латвія і Литва одностайно підтримують суверенітет і територіальну цілісність України перед агресією Росії.

Напередодні американське видання Politico повідомило, що державний департамент США дозволив трьом союзникам по НАТО, а саме Латвії, Литві та Естонії, відправити в Україну протитанкові ракети та іншу зброю американського виробництва.

Джерело: Міноборони Естонії

Фото: УНІАН

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