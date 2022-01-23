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Факты / Мир

США передали Украине гранатометы, способные поражать бункеры и фортификационные сооружения

Юлия Соколова редактор ленты
зброя США для України

Соединенные Штаты Америки в рамках пакета военной помощи передали Украине ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM), или SMAW-D (“одноразовый”).

Об этом свидетельствуют фото, обнародованные информационным порталом Минобороны США (DVIDS).

На этом ресурсе опубликовали фотоснимки процесса подготовки боеприпасов, оружия и оборудования перед отправкой в Украину.

Снимки были сделаны 21 января на военно-воздушной базе США, расположенной вблизи города Довер (штат Делавэр). На них военные раскладывают на поддонах вооружение, предназначенное для Украины.

– С 2014 года Соединенные Штаты выделили более $5,4 млрд общей помощи Украине, включая помощь в сфере безопасности. США подтверждают свою твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, — отмечается в подписи к фото.

На одном из снимков отчетливо видна надпись: BDM. Судя по фото, партия оружия также включала переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

США передали Україні гранатомети

Что известно о гранатометах SMAW-D

Ручной гранатомет M141 Bunker Defeat Munition (BDM) или SMAW-D предназначен для разрушения фортификационных укреплений, бункеров, ограждений или стен. Граната содержит 1,1 кг взрывчатого вещества и способна пробить до 20 см бетона или 30 см кирпичной стены.

Боеголовка гранатомета активируется посредством переключателя в носовой части. Предусмотрена мгновенная или замедленная детонация. Так, боеголовка мгновенно детонирует при стрельбе по защищенным целям. А, например, при попадании в мешки с песком детонация задерживается, пока снаряд не погрузится в цель.

Гранатомет также пригоден для уничтожения небронированной или легкобронированной техники.

США передали Україні гранатомети
США передали Україні гранатомети
США передали Україні гранатомети
США передали Україні гранатомети
США передали Україні гранатомети
США передали Україні гранатомети
США передали Україні гранатомети
США передали Україні гранатомети
США передали Україні гранатомети
США передали Україні гранатомети
США передали Україні гранатомети
США передали Україні гранатомети
США передали Україні гранатомети
США передали Україні гранатомети
США передали Україні гранатомети
США передали Україні гранатомети
США передали Україні гранатомети
США передали Україні гранатомети
США передали Україні гранатомети
США передали Україні гранатомети
США передали Украине гранатометы, способные поражать бункеры и фортификационные сооружения / 10 фотографий

Как известно, партия оружия от США прибыла в наше государство в ночь на субботу, 22 января, в киевский аэропорт Борисполь. Речь идет о первой партии помощи в сфере безопасности на сумму $200 млн. Ранее этот новый пакет помощи одобрил американский лидер Джо Байден.

Источник: DVIDS, Милитарный

Фото: DVIDS/Mauricio Campino

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