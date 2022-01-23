Соединенные Штаты Америки в рамках пакета военной помощи передали Украине ручные одноразовые гранатометы M141 Bunker Defeat Munition (BDM), или SMAW-D (“одноразовый”).

Об этом свидетельствуют фото, обнародованные информационным порталом Минобороны США (DVIDS).

На этом ресурсе опубликовали фотоснимки процесса подготовки боеприпасов, оружия и оборудования перед отправкой в Украину.

Снимки были сделаны 21 января на военно-воздушной базе США, расположенной вблизи города Довер (штат Делавэр). На них военные раскладывают на поддонах вооружение, предназначенное для Украины.

– С 2014 года Соединенные Штаты выделили более $5,4 млрд общей помощи Украине, включая помощь в сфере безопасности. США подтверждают свою твердую приверженность суверенитету и территориальной целостности Украины, — отмечается в подписи к фото.

На одном из снимков отчетливо видна надпись: BDM. Судя по фото, партия оружия также включала переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin.

Что известно о гранатометах SMAW-D

Ручной гранатомет M141 Bunker Defeat Munition (BDM) или SMAW-D предназначен для разрушения фортификационных укреплений, бункеров, ограждений или стен. Граната содержит 1,1 кг взрывчатого вещества и способна пробить до 20 см бетона или 30 см кирпичной стены.

Боеголовка гранатомета активируется посредством переключателя в носовой части. Предусмотрена мгновенная или замедленная детонация. Так, боеголовка мгновенно детонирует при стрельбе по защищенным целям. А, например, при попадании в мешки с песком детонация задерживается, пока снаряд не погрузится в цель.

Гранатомет также пригоден для уничтожения небронированной или легкобронированной техники.

США передали Украине гранатометы, способные поражать бункеры и фортификационные сооружения / 10 фотографий

Как известно, партия оружия от США прибыла в наше государство в ночь на субботу, 22 января, в киевский аэропорт Борисполь. Речь идет о первой партии помощи в сфере безопасности на сумму $200 млн. Ранее этот новый пакет помощи одобрил американский лидер Джо Байден.

Источник: DVIDS, Милитарный

Фото: DVIDS/Mauricio Campino