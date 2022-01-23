Сполучені Штати Америки в рамках пакету військової допомоги передали Україні ручні одноразові гранатомети M141 Bunker Defeat Munition (BDM), або ж SMAW-D (“одноразовий”).

Про це свідчать фото, оприлюднені інформаційним порталом Міноборони США (DVIDS).

На цьому ресурсі оприлюднили фотознімки процесу підготовки боєприпасів, зброї та обладнання перед відправленням до України.

Знімки були зроблені 21 січня на військово-повітряній базі США, що розташована поблизу міста Довер (штат Делавер). На них військові розкладають на піддонах озброєння, призначене для України.

– З 2014 року Сполучені Штати виділили понад $5,4 млрд у вигляді загальної допомоги Україні, включно з допомогою в сфері безпеки. США підтверджують свою тверду відданість суверенітету та територіальній цілісності України, – зазначається в підписі до фото.

На одному зі знімків чітко видно напис: BDM. Судячи з фото, партія зброї також включала переносні протитанковій ракетні комплекси Javelin.

Що відомо про гранатомети SMAW-D

Ручний гранатомет M141 Bunker Defeat Munition (BDM), або ж SMAW-D призначений для руйнування фортифікаційних укріплень, бункерів, загороджень чи стін. Граната містить 1,1 кг вибухової речовини і здатна пробити до 20 см бетону чи 30 см цегляної стіни.

Боєголовка гранатомета активується за допомогою перемикача в носовій частині. Передбачена миттєва або уповільнена детонація. Так, боєголовка миттєво детонує при стрільбі по захищеним цілям. А, наприклад, при попаданні в мішки з піском детонація затримується, поки снаряд не зануриться в ціль.

Гранатомет також придатний для знищення неброньованої або ж легкоброньованої техніки.

США передали Україні гранатомети, здатні вражати бункери та фортифікаційні споруди / 10 фотографий

Як відомо, партія зброї від США прибула до нашої держави в ніч на суботу, 22 січня, до київського аеропорту Бориспіль. Йдеться про першу партію безпекової допомоги на суму $200 млн. Раніше цей новий пакет допомоги схвалив американський лідер Джо Байден.

Джерело: DVIDS, Мілітарний

Фото: DVIDS/Mauricio Campino