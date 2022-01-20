Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подтвердил, что Соединенные Штаты Америки выделили нашему государству дополнительные $200 млн помощи в конце 2021 года.

Об этом министр сообщил сегодня на брифинге.

– Сегодня я также могу подтвердить, что администрация Байдена недавно одобрила выделение $200 млн дополнительной помощи Украине в сфере безопасности, — подчеркнул Кулеба.

Глава МИД уточнил, что с учетом этой суммы общий объем помощи США на укрепление безопасности и обороны Украины за 2021 год составил $650 млн. Как отметил Кулеба, это больше, чем было в любой год, начиная с 2014-го (начала российской агрессии).

Министр уточнил, что выделение этих $200 млн не было заранее предусмотрено.

– Это скорая оборонительная помощь со стороны США. И эти шаги подтверждают, что США действительно привержены поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины и продолжают оказывать нам необходимую поддержку, — добавил Кулеба.

Ранее о выделении Белым домом дополнительной военной помощи Украине на $200 млн писали американские СМИ. Однако официального подтверждения до сих пор не было.

Белый дом одобрил выделение этой помощи в конце декабря 2021 года “без лишней огласки” – на фоне угрозы военной эскалации со стороны России. По данным СМИ, в пакет помощи могут войти морское оборудование и радиолокационные системы.