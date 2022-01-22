Сегодня ранним утром, 22 января, в Украину прибыла первая партия военной помощи Вооруженным силам Украины на сумму $200 млн. Ранее этот пакет помощи одобрил президент США Джо Байден.

Так, в аэропорту Борисполь приземлился самолет с 200 тысячами фунтов (около 90 тонн) летального оружия, в частности, боеприпасами для украинских воинов на линии фронта.

— Это демонстрирует жесткую приверженность Соединенных Штатов суверенному праву Украины на самооборону, — говорится в сообщении посольства.

В прошлом году США предоставили Украине помощи на сумму свыше $650 млн, куда входит и этот пакет, и свыше $2,7 млрд в целом с 2014 года.

— Соединенные Штаты будут продолжать оказывать такую ​​помощь для поддержки Вооруженных сил Украины, поддерживая их в защите суверенитета и территориальной целостности Украины от российской агрессии, — отметили в посольстве.

Ранее президент США Джо Байден сказал российскому президенту Владимиру Путину, что в случае дальнейшего вторжения России в Украину Соединенные Штаты предоставят Украине гораздо больше оборудования для обороны.

Ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон открыт к тому, чтобы предоставить Украине еще больше оружия.

Источник: U.S. Embassy Kyiv Ukraine

Фото: U.S. Embassy Kyiv Ukraine