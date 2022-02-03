Правительство Германии до сих пор блокирует возможность для Украины покупать оружие через агентство НАТО.

Об этом рассказал сегодня на брифинге министр обороны Украины Алексей Резников.

Он отметил, что Киев просил Берлин прекратить блокировку поставок оружия другими странами.

Речь идет, например, о поставках Эстонией гаубиц немецкого производства. Эстонское правительство обратилось к Берлину за разрешением поставить это оружие Украине. Однако, по данным Резникова, правительство Германии отказалось дать разрешение.

Кроме того, Берлин продолжает блокировать покупку летального оружия через специальное агентство НАТО.

– Как вы знаете, правительство Германии продолжает блокировать покупку нами летального оружия через агентство NSPA (NATO Support and Procurement Agency). Это специальное агентство, наподобие натовского Amazone, которое позволяет прозрачно и открыто покупать те или иные средства защиты или поражения, — подчеркнул Резников.

Прокомментировал министр и информацию, что Германия передаст Украине пять тысяч военных шлемов. По словам Резникова, Киев просил не только о шлемах.

– Мы официально обращались ко всем правительствам стран, в том числе НАТО и ЕС, с просьбой предоставить нам вооружение, систему защиты. В том числе шлемы и бронежилеты. И что касается правительства Германии, то именно только шлемы мы не просили. Хотя наш атташе по военным вопросам, конечно, обращался в письменном виде и по этому поводу к правительству Германии, — рассказал глава Минобороны.

Резников уточнил, что, несмотря на заявление министра обороны ФРГ Кристине Ламбрехт о предоставлении Украине пять тысяч шлемов, Киев пока не получил официальное письмо по этому поводу.

В то же время, в посольстве Германии в Украине заверили, что такой документ готовится и должен быть направлен.

Как известно, правительство Германии отказывается поставлять оружие Украине. В Берлине это объясняют тем, что не экспортируют вооружение в кризисные регионы.

А в конце 2021 года в немецких СМИ появилась информация, что бывший канцлер Германии Ангела Меркель блокировала поставки оружия Украине через НАТО. Речь идет, в частности, об оборонном вооружении (противодронных ружьях и противоснайперских системах).