Посольство України направило уряду Німеччини список необхідного озброєння – ЗМІ

Посольство України звернулося із офіційним листом до уряду Німеччини. У ньому німців просять надати оборонне озброєння.

Про це повідомляє Süddeutsche Zeitung. За інформацією видання, у листі детально перераховані засоби, які Україна хотіла би отримати від Німеччини.

Серед них є боєприпаси протиповітряної та протиракетної оборони, боєприпаси для кулеметів (калібр 23 мм, 30 мм). Також Україна начебто просить негайної допомоги у терміновому придбанні зенітно-ракетних комплексів середньої дальності, антидронової зброї, переносних зенітно-ракетних комплексів, електронних систем стеження, приладів нічного бачення і камер спостереження.

Süddeutsche Zeitung зазначає, що Україні потрібні цифрові радіостанції, радіолокаційні станції, розвідувальні станції, підводні локатори, автомобілі швидкої допомоги, протиснайперські системи, протимінні системи, транспортні засоби з підвищеним протимінним захистом і роботи для знешкодження вибухових пристроїв, а також системи дистанційного підриву.

У листі українська сторона пояснює, що необхідність у цих засобах виникла через напружену ситуацію з безпекою та загрозу російської агресії. Тому Київ просить розглянути заявку якомога швидше.

Наприкінці січня офіційний представник Кабінету міністрів ФРН Штеффен Гебештрайт заявив, що Німеччина виключає можливість постачання летальної зброї в Україну.

Таку позицію він пояснив тим, що Німеччина не експортує озброєння у кризові регіони. За його словами, врегулювання конфлікту між Україною та РФ можливе тільки дипломатичним шляхом.

Джерело: Süddeutsche Zeitung