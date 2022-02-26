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Факты / Мир

Германия предоставляет Украине Stinger

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Олаф Шольц

Германия предоставляет Украине 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger для защиты в полномасштабной войне с Россией. Об этом сообщил канцлер Германии Олаф Шольц.

– Российская атака знаменует переломный момент. Наша обязанность сделать все возможное, чтобы помочь Украине защититься от армии вторжения Путина. Вот почему мы поставляем 1 тыс. единиц противотанкового оружия и 500 ракет Stinger нашим друзьям в Украине, — написал Шольц.

Ранее стало известно, что в Украину прибыла оборонная помощь из Польши – колонна с боеприпасами. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак.

Напомним, что 24 февраля 2022 года Россия вторглась на территорию Украины. Нападения начались с разных направлений, возле крупных городов раздавались взрывы, в том числе возле Киева, Харькова, Днепра, Одессы, Николаева. Украинская армия дала отпор врагу. Противостояние продолжается и сейчас.

В то же время мир осудил агрессивные действия Кремля. Украину поддержали США, Германия, Франция, Великобритания, Польша.

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Фото: Getty Images

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