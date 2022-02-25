В Україну прибула оборонна допомога з Польщі. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

– Колона з боєприпасами, які ми передаємо Україні, вже дійшла до наших сусідів. Ми підтримуємо українців, ми солідарні та рішуче виступаємо проти російської агресії, – повідомив міністр.

Раніше президент Володимир Зеленський повідомив, що Швеція надає Україні військово-технічну та гуманітарну допомогу. Він подякував прем’єр-міністру Швеції Магдалені Андерссон за дієву підтримку.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року Росія вторглася на територію України. Напади почали з різних напрямків, біля низки великих міст лунали вибухи, зокрема біля Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Миколаєва. Українська армія дала відсіч ворогу. Протистояння продовжується й наразі.

Водночас світ засудив агресивні дії Кремля. Україну підтримали США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща.