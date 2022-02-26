Німеччина надає Україні 1 тис. одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger для захисту у повномасштабній війні з Росією. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц.

– Російська атака знаменує переломний момент. Нашим обов’язком є зробити все можливе, щоб допомогти Україні захиститися від армії вторгнення Путіна. Ось чому ми поставляємо 1 тис. одиниць протитанкової зброї та 500 ракет Stinger нашим друзям в Україні, — написав Шольц.

Der russische Überfall markiert eine Zeitenwende. Es ist unsere Pflicht, die Ukraine nach Kräften zu unterstützen bei der Verteidigung gegen die Invasionsarmee von #Putin. Deshalb liefern wir 1000 Panzerabwehrwaffen und 500 Stinger-Raketen an unsere Freunde in der #Ukraine. — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) February 26, 2022

Раніше стало відомо, що в Україну прибула оборонна допомога з Польщі – колона з боєприпасами. Про це повідомив міністр оборони Польщі Маріуш Блащак.

Нагадаємо, що 24 лютого 2022 року Росія вторглася на територію України. Напади почали з різних напрямків, біля низки великих міст лунали вибухи, зокрема біля Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Миколаєва. Українська армія дала відсіч ворогу. Протистояння продовжується й наразі.

Водночас світ засудив агресивні дії Кремля. Україну підтримали США, Німеччина, Франція, Велика Британія, Польща.