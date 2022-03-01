Еще четыре европейских страны решили передать украинским военным летальное оружие, в том числе противотанковые гранатометы.

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, Финляндия впервые в своей истории дает вооружение. Страна передаст нашим военным 2500 автоматических винтовок, 150 тыс. патронов, 1500 одноразовых РПГ и 70 тыс. пищевых наборов.

Швеция впервые с 1939 года предоставит военную помощь. Шведское правительство передаст для Вооруженных сил Украины 5 000 единиц противотанкового оружия, 5 000 бронежилетов, 5 000 шлемов и 135 тыс. полевых пайков.

Норвегия решила передать Украине 2000 противотанковых гранатометов.

ВСУ получат противотанковое оружие и от Люксембурга.

Австрия вскоре пришлет шлемы, защитные жилеты и топливо.

Ранее сообщалось, что правительство Австралии выделит около $70 млн на поставку оружия для Украины.

Фото: Сухопутные войска ВСУ