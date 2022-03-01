ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Мир

Винтовки и противотанковое оружие: еще четыре страны окажут помощь Украине

Марта Бондаренко редактор ленты
Винтовки и противотанковое оружие: еще четыре страны окажут помощь Украине

Еще четыре европейских страны решили передать украинским военным летальное оружие, в том числе противотанковые гранатометы.

Об этом на своей странице в Facebook написал представитель МИД Украины Олег Николенко.

По его словам, Финляндия впервые в своей истории дает вооружение. Страна передаст нашим военным 2500 автоматических винтовок, 150 тыс. патронов, 1500 одноразовых РПГ и 70 тыс. пищевых наборов.

Швеция впервые с 1939 года предоставит военную помощь. Шведское правительство передаст для Вооруженных сил Украины 5 000 единиц противотанкового оружия, 5 000 бронежилетов, 5 000 шлемов и 135 тыс. полевых пайков.

Читайте
Обстреливают под белым флагом: Генштаб Украины перечислил военные преступления РФ

Норвегия решила передать Украине 2000 противотанковых гранатометов.

ВСУ получат противотанковое оружие и от Люксембурга.

Австрия вскоре пришлет шлемы, защитные жилеты и топливо.

Ранее сообщалось, что правительство Австралии выделит около $70 млн на поставку оружия для Украины.

Фото: Сухопутные войска ВСУ

Теги: , , , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка