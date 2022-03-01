Ще чотири європейські країни вирішили передати українським військовим летальну зброю, зокрема протитанкові гранатомети.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав речник МЗС України Олег Ніколенко.
За його словами, Фінляндія вперше у своїй історії надає озброєння. Країна передасть нашим військовим 2 500 автоматичних гвинтівок, 150 тис. патронів, 1 500 одноразових РПГ та 70 тис. харчових наборів.
Швеція вперше з 1939 року надасть військову допомогу. Шведський уряд, зокрема, передасть для Збройних сил України 5 000 одиниць протитанкової зброї, 5 000 бронежилетів, 5 000 шоломів та 135 тис. польових пайків.
Норвегія вирішила передати Україні 2 000 протитанкових гранатометів.
ЗСУ отримають протитанкову зброю і від Люксембурга.
Австрія невдовзі надішле шоломи, захисні жилети та паливо.
Раніше повідомлялося, що уряд Австралії виділить близько $70 млн на постачання зброї для України.
Фото: Сухопутні війська ЗСУ