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Факти / Світ

Гвинтівки та протитанкова зброя: ще чотири країни нададуть допомогу Україні

Марта Бондаренко редакторка стрічки
Гвинтівки та протитанкова зброя: ще чотири країни нададуть допомогу Україні

Ще чотири європейські країни вирішили передати українським військовим летальну зброю, зокрема протитанкові гранатомети.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав речник МЗС України Олег Ніколенко.

За його словами, Фінляндія вперше у своїй історії надає озброєння. Країна передасть нашим військовим 2 500 автоматичних гвинтівок, 150 тис. патронів, 1 500 одноразових РПГ та 70 тис. харчових наборів.

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Швеція вперше з 1939 року надасть військову допомогу. Шведський уряд, зокрема, передасть для Збройних сил України 5 000 одиниць протитанкової зброї, 5 000 бронежилетів, 5 000 шоломів та 135 тис. польових пайків.

Норвегія вирішила передати Україні 2 000 протитанкових гранатометів.

ЗСУ отримають протитанкову зброю і від Люксембурга.

Австрія невдовзі надішле шоломи, захисні жилети та паливо.

Раніше повідомлялося, що уряд Австралії виділить близько $70 млн на постачання зброї для України.

Фото: Сухопутні війська ЗСУ

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