На ракеты и боеприпасы: Австралия выделяет $75 млн на поддержку украинского сопротивления

Правительство премьер-министра Австралии Скотта Моррисона подписало соглашение о выделении около $70 млн на поставку оружия, включающего ракеты и боеприпасы для украинского сопротивления в войне с Россией.

Скотт Моррисон подтвердил выделение средств после заседания комитета по национальной безопасности кабинета министров Австралии на фоне продолжающейся российско-украинской войны.

— Мы выделим $50 млн на поддержку летальных и нелетальных боеприпасов. Подавляющее большинство из них будет относиться к категории летальных, — сказал Моррисон журналистам в Канберре.

Премьер Моррисон отказался обсуждать конкретные детали финансирования, в том числе то, как оружие будет доставлено в Украину.

— Мы будем делать это в партнерстве с НАТО. Я не собираюсь вдаваться в подробности, потому что не планирую предупреждать российское правительство о том, что его ждет, — сказал он.

Премьер Австралии заявил, что этим шагом его страна отвечает на призыв президента Украины Владимира Зеленского.

Обещание Австралии оказать финансовую военную помощь последовало за широкими экономическими санкциями, наложенными на Россию западными союзниками.

Скотт Моррисон также объявил о первоначальном взносе в размере $25 млн в качестве гуманитарной помощи международным организациям, которые работают над обеспечением перемещенных лиц водой, продовольствием, жильем и образованием.

Он сказал, что Австралия ежедневно получает около 100 визовых заявлений от жителей Украины, которые рассматриваются в первоочередном порядке.

— Их визовые заявления (охватывают, — Ред.) всю миграционную программу, поэтому им предлагаются временные визы по квалификации, визы на образование, визы на воссоединение семьи и получение штампа. Они могут приехать в Австралию, — сказал он.

Однако Моррисон сказал, что не сомневается в том, что некоторые люди, ищущие временного убежища в Австралии, захотят вернуться в Украину.

— Мы не должны делать ошибку, думая, что каждый человек, который стремится покинуть Украину, не хочет вернуться в свою страну… Но для тех, кому это не подходит, мы будем продолжать оказывать поддержку через нашу миграционную программу в рамках основной программы, — сказал он.

Российские войска продолжают продвижение в Украину после того, как официальные лица обеих стран завершили первый день переговоров касательно прекращения огня в понедельник без особого прогресса.

Источник: The Australian