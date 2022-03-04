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Факты / Мир

Теперь без жигулей: АвтоВАЗ прекращает производство

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Теперь без жигулей: АвтоВАЗ прекращает производство

С 5 марта заводы компании АвтоВАЗ в России в городах Тольятти и Ижевске остановят производство автомобилей. В официальном заявлении руководства отметили, что конвейеры не будут работать как минимум в течение недели.

Причина – дефицит полупроводниковых компонентов и микроэлектроники, которую поставлял немецкий Bosch.

Период с 9 марта по 11 марта — днями простоя с оплатой в размере двух третей от среднемесячного заработка. Сотрудники также могут оформить эти дни как отпуск — с полной оплатой.

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На фоне экономических санкций и резкой девальвации рубля многие автоконцерны остановили поставки своей продукции в диктаторскую Россию. Среди них – Volkswagen Group Rus (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley, мотоциклы Ducati), General Motors (Chevrolet, Cadillac), Jaguar Land Rover, BMW, Renault, Hyundai, Toyota и Lexus.

Напомним, что Volkswagen, BMW и Porsche в Германии встали из-за нехватки жгутов и компонентов, которые поставлялись из Украины.

Фото: УНИАН

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