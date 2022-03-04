З 5 березня заводи компанії АвтоВАЗ у Росії в містах Тольятті та Іжевськ зупинять виробництво автомобілів. В офіційній заяві керівництва зазначили, що конвеєри не працюватимуть щонайменше впродовж тижня.

Причина – дефіцит напівпровідникових компонентів та мікроелектроніки, яку постачала німецька Bosch.

Період з 9 березень по 11 березень — днями простою з оплатою в розмірі двох третин від середньомісячного заробітку. Співробітники також можуть оформити ці дні як відпустку з повною оплатою.

Читайте Автосервіси почали безкоштовно обслуговувати авто державних і комунальних структур

На тлі економічних санкцій та різкої девальвації рубля чимало автоконцернів зупинили поставки своєї продукції в диктаторську Росію. Серед них – Volkswagen Group Rus (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche, Lamborghini, Bentley, мотоцикли Ducati), General Motors (Chevrolet, Cadillac), Jaguar Land Rover, BMW, Renault, Hyundai, Toyota та Lexus.

Нагадаємо, що Volkswagen, BMW і Porsche у Німеччині зупинили виробництво через брак джгутів та компонентів, які постачалися з України.