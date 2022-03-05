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Факты / Мир

CNN: почему НАТО не закрывает небо над Украиной

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
CNN: почему НАТО не закрывает небо над Украиной

В пятницу в Брюсселе встретилось 30 стран-членов НАТО, чтобы обсудить следующие шаги альянса в Украине. Дипломатические усилия не смогли положить конец хаосу в стране спустя восемь дней после того, как Владимир Путин приказал российским войскам вторгнуться в Украину.

Почему НАТО не ввело запретную для полетов зону над Украиной?

Ни Украина, ни Россия не являются членами НАТО. Путин явно видит в НАТО прямую угрозу своему авторитету и недавно критиковал его расширение ближе к России, используя это как оправдание своего вторжения в Украину.

Как следствие, НАТО крайне не заинтересовано участвовать в конфликте Украины с ядерным государством-конкурентом. Хотя НАТО поддерживает сопротивление Украины и признает действия Путина вторжением на территорию суверенного государства, альянс просто не готов делать что-либо, что можно было бы интерпретировать как прямой акт войны против России, и рисковать эскалацией, которая может привести к использованию ядерного оружия.

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Президент Владимир Зеленский подверг критике заседание саммита НАТО, на котором было принято решение отказать в закрытии неба над Украиной. Президент заявил, что Украина считает такое решение стран НАТО – самогипнозом, когда государства-участники Альянса сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО.

Источник: CNN

Фото: Depositphotos

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