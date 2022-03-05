Президент Владимир Зеленский подверг критике заседание саммита НАТО, на котором было принято решение отказать в закрытии неба над Украиной.

Об этом украинский лидер заявил во время регулярного брифинга вечером 4 марта.

— К сожалению, сегодня есть полное впечатление, что пора помянуть гарантии и обещания безопасности. Решительность альянсов. Ценности, которые для некоторых, кажется, умерли. Сегодня состоялся саммит НАТО. Слабый саммит. Растерянный саммит. Саммит, на котором видно, что не все считают борьбу за свободу для Европы целью номер один, – сказал президент.

Он заявил, что все разведки стран НАТО отлично знают о планах врага и даже подтвердили, что Россия хочет продолжить наступление.

– Девять дней мы видим жестокую войну. Разрушают наши города. Обстреливают наших людей, детей, жилые кварталы. Церковь. Школы. Уничтожают все, что обеспечивает нормальную человеческую жизнь. И хотят продолжить это. Зная, что новые удары и жертвы неизбежны, НАТО намеренно приняло решение не закрывать небо над Украиной, – сказал Владимир Зеленский.

Президент заявил, что Украина считает такое решение стран НАТО — самогипнозом, когда государства-участники Альянса сами создали нарратив, что якобы закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО.

– Это самогипноз. Тех, кто слаб. Неуверен. Внутренне. Хотя может владеть оружием в разы сильнее, чем есть у нас. Вы должны были думать о людях. О человечности. А о чем вы думали на том саммите? Все люди, которые погибнут с этого дня, также погибнут из-за вас. Из-за вашей слабости. Из-за вашей разобщенности, — сказал Владимир Зеленский.

Он заявил, что все способности Альянса были направлены ​​на проведение через систему своих закупок 50 тонн дизельного горючего для Украины.

– Пожалуй, для того чтобы мы могли сжечь Будапештский меморандум. Чтобы лучше горело. Но он уже для нас сгорел. В огне российских войск, – сказал глава государства.

Президент Украины заявил, что руководство Альянса фактически дало зеленый свет для дальнейшей бомбардировки украинских городов и сел, отказавшись совершить бесполетную зону.

– Вы могли закрыть наше небо. Но…Я не знаю, кого вы можете защитить и способны ли вы защитить свои страны – страны Альянса. От нас вы не сможете откупиться литрами горючего за литры нашей крови. Пролитой за нашу общую Европу. За нашу общую свободу. За наше общее будущее, – сказал Владимир Зеленский.

При этом он поблагодарил ряд стран, входящих в состав НАТО.

— Там много стран наших друзей, наших партнеров – большинство мощных партнеров. Тем, кто помогает нашему государству, несмотря ни на что. С первого дня вторжения. И я уверен – к победе. И потому мы не чувствуем себя наедине. Мы продолжаем сражаться. Мы защитим наше государство. Мы освободим нашу землю. Благодаря нашим героям, – сказал президент Зеленский.

Ранее президент Украины отметил государственными наградами 76 военнослужащих, из них 37 посмертно.