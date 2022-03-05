У п’ятницю в Брюсселі зустрілися 30 країн-членів НАТО, щоб обговорити наступні кроки альянсу в Україні. Дипломатичні зусилля не змогли покласти край хаосу в країні через вісім днів після того, як Володимир Путін наказав російським військам вторгнутися в Україну.

Чому НАТО не запровадило заборонену для польотів зону над Україною?

Ні Україна, ні Росія не є членами НАТО. Путін явно бачить в НАТО пряму загрозу своєму авторитету і нещодавно критикував його розширення на Росію, використовуючи це як виправдання свого вторгнення в Україну.

Як наслідок, НАТО вкрай не зацікавлені брати участь у конфлікті України з ядерною державою-конкурентом. Хоча НАТО підтримує опір України та визнає дії Путіна вторгненням на територію суверенної держави, альянс просто не готовий робити щось, що можна було б інтерпретувати як прямий акт війни проти Росії, і ризикувати ескалацією, яка може призвести до використання ядерної зброї.

Президент Володимир Зеленський розкритикував засідання саміту НАТО, на якому було ухвалено рішення відмовити у закритті неба над Україною. Президент заявив, що України вважає таке рішення країн НАТО – самогіпнозом, коли держави-учасниці Альянсу самі створили наратив, що начебто закриття неба над Україною спровокує пряму агресію Росії проти НАТО.