ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Вместе мы сила
Факты / Мир

Нефть в США подорожала до рекордного уровня

Олег Аверин журналист раздела Lifestyle
Нефть в США подорожала до рекордного уровня

Российское вторжение в Украину продолжает будоражить энергетические рынки, а цены на нефть в США подскочили до самого высокого уровня почти за 14 лет.

Американская нефть выросла еще на 7,4% в пятницу, завершив бурную неделю на уровне $115,68 за баррель. Это самый высокий уровень закрытия с 22 сентября 2008 года, всего через неделю после печально известного краха Lehman Brothers.

Читайте
CNN: почему НАТО не закрывает небо над Украиной

Последние достижения делают нефть почти на 26% дороже, чем непосредственно перед вторжением России в Украину. И это несмотря на то, что Белый дом и Международное энергетическое агентство объявили о высвобождении около 60 миллионов баррелей из чрезвычайных запасов нефти.

Нефть марки Brent, мировой эталон, подорожала на 7% до $118,11 в пятницу. Это самое высокое закрытие для Brent с февраля 2013 года.

Источник: CNN

Фото: Pexels

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка