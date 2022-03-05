Российское вторжение в Украину продолжает будоражить энергетические рынки, а цены на нефть в США подскочили до самого высокого уровня почти за 14 лет.

Американская нефть выросла еще на 7,4% в пятницу, завершив бурную неделю на уровне $115,68 за баррель. Это самый высокий уровень закрытия с 22 сентября 2008 года, всего через неделю после печально известного краха Lehman Brothers.

Последние достижения делают нефть почти на 26% дороже, чем непосредственно перед вторжением России в Украину. И это несмотря на то, что Белый дом и Международное энергетическое агентство объявили о высвобождении около 60 миллионов баррелей из чрезвычайных запасов нефти.

Нефть марки Brent, мировой эталон, подорожала на 7% до $118,11 в пятницу. Это самое высокое закрытие для Brent с февраля 2013 года.