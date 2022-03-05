ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НАХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новини Здоров'я Lifestyle Шоу-бізнес Спорт Думки Наживо Спецтеми Відео
Разом ми сила
Факти / Світ

Нафта у США здорожчала до рекордного рівня

Олег Авєрін журналіст розділу Lifestyle
Нафта у США здорожчала до рекордного рівня

Російське вторгнення в Україну продовжує розбурхувати енергетичні ринки, а ціни на нафту в США підскочили до найвищого рівня майже за 14 років.

Американська нафта зросла ще на 7,4% у п’ятницю, завершивши бурхливий тиждень на рівні $115,68 за барель. Це найвищий рівень закриття з 22 вересня 2008 року, лише через тиждень після сумнозвісного краху Lehman Brothers.

Читайте
CNN: чому НАТО не закриває небо над Україною

Останні досягнення роблять нафту майже на 26% дорожчою, ніж безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну. І це незважаючи на те, що Білий дім та Міжнародне енергетичне агентство оголосили про вивільнення близько 60 мільйонів барелів із надзвичайних запасів нафти.

Нафта марки Brent, світовий стандарт, подорожчала на 7% до $118,11 у п’ятницю. Це найвище закриття для Brent із лютого 2013 року.

Джерело: CNN

Фото: Pexels

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Факти ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору
Знайшли помилку в тексті?
Помилка