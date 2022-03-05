Російське вторгнення в Україну продовжує розбурхувати енергетичні ринки, а ціни на нафту в США підскочили до найвищого рівня майже за 14 років.

Американська нафта зросла ще на 7,4% у п’ятницю, завершивши бурхливий тиждень на рівні $115,68 за барель. Це найвищий рівень закриття з 22 вересня 2008 року, лише через тиждень після сумнозвісного краху Lehman Brothers.

Останні досягнення роблять нафту майже на 26% дорожчою, ніж безпосередньо перед вторгненням Росії в Україну. І це незважаючи на те, що Білий дім та Міжнародне енергетичне агентство оголосили про вивільнення близько 60 мільйонів барелів із надзвичайних запасів нафти.

Нафта марки Brent, світовий стандарт, подорожчала на 7% до $118,11 у п’ятницю. Це найвище закриття для Brent із лютого 2013 року.