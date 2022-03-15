Кремлевский план провалился. Каких действий ждать от России дальше

Кремлевский план “А” не сработал. Он заключался в том, чтобы на фоне слабой реакции Запада через две недели уничтожить военную инфраструктуру, раздавить оборону, захватить Киев и сменить политическое руководство. Ничего не вышло. Следовательно, война должна идти по новому сценарию.

По этому сценарию ВСУ продолжают контрнаступление, отрезают логистические пути оккупантам и выгоняют россиян в границы. Путин вынужден прекратить огонь и сесть за стол переговоров.

Но есть надежда, что партнеры могут сыграть в тихую и неофициально обеспечить Украину ПВО, которая помогла бы быстро закончить активную фазу боевых действий. Но даже без такой поддержки ВСУ все равно удается активно уничтожать врага.

Кремль до сих пор не отступил ни от одного из своих требований: признать Крым, независимость так называемых ЛДНР в пределах административных границ областей и официально отказаться от членства в НАТО.

Но ведь ни власть, ни общество на это не пойдет.

Поэтому продолжится битва на военно-политическое истощение. Кто выстоит, тот будет диктовать условия.

А выстоять у России шансов все меньше. На прошлой неделе мировые рейтинговые агентства убили все надежды Москвы на какие-либо перспективы в экономике. Дефолт, то есть не возможность платить долги, прогнозируют на 15 апреля. Уже сейчас, из-за санкций, в России останавливаются производства, а у банкоматов – длиннющие очереди.

Также за 14 дней войны ВСУ сожгли вражескую технику на шесть с половиной миллиардов долларов. Плюс около 13 тыс. убитых врагов.

Война будет продолжаться до тех пор, говорит экс-министр иностранных дел Павел Климкин, пока сам Путин не поймет, что он уже проиграл и каждый день украинского сопротивления будет стоить ему новых и новых потерь. Но в то же время кремлевскому вождю важно будет выйти из войны хотя бы с пирровой победой.

Теоретически изнуренный Путин может согласиться вывести войска, заставив Киев принять хотя бы нейтралитет. Это и будет той костью, которая сможет удовлетворить Путина. Но удовлетворит ли она военно-политическое руководство и общество? Очевидно, будет зависеть от баланса сил на военно-дипломатических фронтах.

Еще один сценарий – это расширение “русского мира” на новые, временно оккупированные территории. В Бердянске по местному радио уже транслируют пропаганду.

Но как держать под российским протекторатом захваченные территории с таким украинским сопротивлением, неясно. Говорит нардеп из оборонного комитета парламента Роман Костенко.

Одна из последних опций Путина и сценарий безысходности – это ядерный шантаж. Глава Кремля уже привел в повышенную боевую готовность российское ядерное оружие. Речь идет, в первую очередь, о баллистических ракетах.