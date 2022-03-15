Кремлівський план провалився. Яких дій чекати від Росії далі

Кремлівський план “А” не спрацював. Він полягав у тому, щоб на тлі кволої реакції Заходу за два тижні знищити військову інфраструктуру, розчавити оборону, захопити Київ і змінити політичне керівництво. Нічого не вийшло. Відтак війна має йти за новим сценарієм.

За цим сценарієм ЗСУ продовжують контрнаступ, відрізають логістичні шляхи окупантам і виганяють росіян до кордонів. Путін змушений припинити вогонь і сісти за стіл переговорів.

Але є надія, що партнери можуть зіграти у тиху і неофіційно забезпечити Україну ППО, яка б допомогла швидко закінчити активну фазу бойових дій. Але навіть без такої підтримки ЗСУ все одно вдається активно нищити ворога.

Кремль досі не відступив від жодної зі своїх вимог: визнати Крим, незалежність так званих ЛДНР в межах адміністративних кордонів областей, та офіційно відмовитися від членства в НАТО.

Але ж ані влада, ані суспільство на це не піде.

Тому триватиме битва на військово-політичне виснаження. Хто вистоїть, той і диктуватиме умови.

А вистояти у Росії шансів усе менше. Минулого тижня світові рейтингові агенції вбили всі надії Москви на бодай якісь перспективи в економіці. Дефолт, тобто не спроможність платити борги, прогнозують на 15 квітня. Вже зараз, через санкції, в Росії зупиняються виробництва, а в банкомати – довжелезні черги.

Також за 14 днів війни ЗСУ спалили ворожої техніки на шість з половиною мільярдів доларів. Плюс близько 13 тис. вбитих окупантів.

Війна триватиме доти, каже екс міністр закордонних справ Павло Клімкін поки сам Путін не зрозуміє, що він вже програв і кожен день українського спротиву коштуватиме йому нових і нових втрат. Але водночас кремлівському вождю важливо буде вийти з війни хоча б з пірровою перемогою.

Теоретично виснажений Путін може погодитися вивести війська, змусивши Київ прийняти хоча б нейтралітет. Це і буде тією кісткою, яка зможе задовольнити Путіна. Але чи задовольнить вона військово-політичне керівництво України та суспільство? Очевидно залежатиме від балансу сил на військово-дипломатичних фронтах.

Ще один сценарій – це розширення “руського миру” на нові, тимчасово окуповані території. В Бердянську на місцевому радіо вже транслюють пропаганду.

Але як тримати під російським протекторатом захоплені території з таким українським спротивом, незрозуміло. Каже нардеп з оборонного комітету парламенту Роман Костенко.

Одна з останніх опцій Путіна і сценарій безвиході – це ядерний шантаж. Очільник Кремля вже привів у підвищену бойову готовність російську ядерну зброю. Йдеться, в першу чергу, про балістичні ракети.