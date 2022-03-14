От Курил до Калининграда. На какие территории может развалиться Россия

Чем дольше Путин продолжает свою кровавую войну, тем больше шансов, что русская империя совсем развалится. Некоторые страны как будто в предвкушении этого события уже начали предъявлять России территориальные претензии.

Так, в частности, на двенадцатый день войны в Украине премьер-министр Японии Фумио Кисида напомнил россиянам, кому на самом деле принадлежит часть Курильских островов.

Свои территориальные притязания к России может выдвинуть даже маленькая Финляндия, против которой в 39 году развязал войну Советский Союз. И оккупировал тогда несколько городов, которые в настоящее время в составе России носят название Выборг и Печенга.

А вот Литва уже давно претендует на Калининград. Согласно Потсдамскому договору, заключенному после Второй Мировой, северная часть восточной Пруссии, то есть нынешняя Калининградская область была передана СССР на 50 лет, до 96-го, утверждают литовские историки.

Но едва ли не самые большие геополитические аппетиты на российские территории в Китае. Для перенаселенной Поднебесной, где проживают три человека на квадратный метр, Дальний восток выглядит очень соблазнительно. А при условии, что количество китайскоязычных жителей Сибири ежегодно увеличивается, вопрос становится как никогда актуальным.

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И совершенно свежий пример – украденный Россией украинский Крым. Отдельные случаи новейшей истории – это создание квазиреспублик в соседних государствах как Приднестровье в Молдове, Абхазия и Южная Осетия в Грузии и так называемые ЛДНР в Украине.

По мнению экспертов, сейчас, когда все внимание России приковано к войне с Украиной, Грузия и Молдова заняли выжидательную позицию, в надежде вернуть свои территории.

Кроме территориальных претензий соседних государств в России все больше встает вопрос суверенитета самой федерации. На днях в интернете появилось видео, на котором мужчины в балаклавах, держа флаг Кубанской народной республики, заявили, что не признают режим Путина и инициируют создание отдельного статуса Краснодарского края.