Від Курил до Калінінграду. На які території може розвалитися Росія

Чим довше Путін продовжує свою криваву війну, тим більше шансів, що російська імперія остаточно розвалиться. Деякі країни неначе в передчутті цієї події вже почали пред’являти Росії територіальні претензії.

Так, зокрема, на дванадцятий день війни в Україні прем’єр міністр Японії Фуміо Кісіда нагадав росіянам, кому насправді належить частина Курильських островів.

Свої територіальні претензії до Росії може висунути навіть маленька Фінляндія, проти якої у 39 році розв’язав війну Радянський Союз. І окупував тоді кілька міст, які нині у складі Росії носять назву Виборг і Печенга.

А от Литва вже давно претендує на Калінінград. Згідно з Потсдамським договором, укладеним після Другої Світової, північна частина східної Пруссії, тобто нинішня Калінінградська область була передана СРСР на 50 років, до 96-го, стверджують литовські історики.

Та чи не найбільші геополітичні апетити на російські території у Китаю. Для перенаселеної Піднебесної, де мешкає три людини на квадратний метр, Далекий схід виглядає дуже спокусливо. А за умови що кількість китайськомовних жителів Сибіру щорічно збільшується, питання стає як ніколи актуальним.

І абсолютно свіжий приклад – вкрадений Росією український Крим. Окремі випадки новітньої історії – це створення квазіреспублік в сусідніх державах, як Придністров’я у Молдові, Абхазія та Південна Осетія у Грузії і так звані ЛДНР в Україні.

На думку експертів, зараз, коли вся увага Росії прикута до війни з Україною, Грузія та Молдова зайняли вичікувальну позицію, в надії повернути свої території.

Окрім територіальних претензій сусідніх держав, у Росії все більше постає питання суверенітету самої федерації. Днями в інтернеті з’явилось відео, на якому чоловіки в балаклавах, тримаючи прапор Кубанської народної республіки, заявили, що не визнають режиму Путіна і ініціюють створення окремого статусу Краснодарського краю.