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Факти / Світ

Від Курил до Калінінграду. На які території може розвалитися Росія

Артем Куля Спеціальний кореспондент програми Факти тижня Олена Баранова Відеоредактор
росія

Чим довше Путін продовжує свою криваву війну, тим більше шансів, що російська імперія остаточно розвалиться. Деякі країни неначе в передчутті цієї події вже почали пред’являти Росії територіальні претензії.

Так, зокрема, на дванадцятий день війни в Україні прем’єр міністр Японії Фуміо Кісіда нагадав росіянам, кому насправді належить частина Курильських островів.

Свої територіальні претензії до Росії може висунути навіть маленька Фінляндія, проти якої у 39 році розв’язав війну Радянський Союз. І окупував тоді кілька міст, які нині у складі Росії носять назву Виборг і Печенга.

А от Литва вже давно претендує на Калінінград. Згідно з Потсдамським договором, укладеним після Другої Світової, північна частина східної Пруссії, тобто нинішня Калінінградська область була передана СРСР на 50 років, до 96-го, стверджують литовські історики.

Та чи не найбільші геополітичні апетити на російські території у Китаю. Для перенаселеної Піднебесної, де мешкає три людини на квадратний метр, Далекий схід виглядає дуже спокусливо. А за умови що кількість китайськомовних жителів Сибіру щорічно збільшується, питання стає як ніколи актуальним.

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І абсолютно свіжий приклад – вкрадений Росією український Крим. Окремі випадки новітньої історії – це створення квазіреспублік в сусідніх державах, як Придністров’я у Молдові, Абхазія та Південна Осетія у Грузії і так звані ЛДНР в Україні.

На думку експертів, зараз, коли вся увага Росії прикута до війни з Україною, Грузія та Молдова зайняли вичікувальну позицію, в надії повернути свої території.

Окрім територіальних претензій сусідніх держав, у Росії все більше постає питання суверенітету самої федерації. Днями в інтернеті з’явилось відео, на якому чоловіки в балаклавах, тримаючи прапор Кубанської народної республіки, заявили, що не визнають режиму Путіна і ініціюють створення окремого статусу Краснодарського краю.

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