Если вы въехали на основании безвизового режима – продолжительность пребывания здесь и в других странах Шенгенской зоны: до 90 дней.

Если вы не сможете вернуться в страну до окончания 90 дней – нужно подать заявление на легализацию пребывания в Польше.

Если вы въехали в Польшу на основании карты побыту — можете находиться здесь в течение срока ее действия.

Если вы подали заявление о международной защите в Польше – вас отправят в приемный пункт. Согласно закону О помощи гражданам Украины в связи с военным конфликтом на территории этого государства установлены специальные правила для легализации пребывания в Польше граждан Украины.

Положения закона касаются лиц, оказавшихся в Польше в результате военных действий в Украине, а также граждан Украины с Картой поляка, оказавшихся в Польше вместе с ближайшей семьей.

Положения закона касаются также одного из супругов из Украины, которые могут не иметь украинского гражданства, но из-за войны прибыли на территорию Польши с территории Украины.

В законе идет речь только о гражданах, прибывших в Польшу непосредственно с территории Украины – в связи с этим положения закона не распространяются на беженцев, оказавшихся в Польше после пересечения другой границы, чем польско-украинской.

Согласно закону, каждый гражданин, касающийся положения настоящего документа, имеет право находиться легально на территории Польши в течение 18 месяцев с 24 февраля 2022 года.

Положения закона не касаются граждан Украины, имеющих: разрешение на постоянное пребывание (pobyt stały); разрешение на пребывание долгосрочного резидента Европейского Союза (pobyt rezydenta); разрешение на временное пребывание (pobyt czasowy); статус беженца (uchodźcy); согласие на пребывание по гуманитарным соображениям (pobyt tolerowany), а также граждан, которые лично или через уполномоченное лицо составили в Польше заявление на предоставление им международной охраны.

Граждане Украины, которые относятся к положению закона, могут подать заявление на получение номера PESEL в любом уездном управлении (urząd gminy) на территории Польши или в специально определенных временных пунктах.

Заявления принимают с 16 марта этого года. Необходимо подать заявление лично. В случае предоставления номера PESEL ребенку заявление подает законный опекун или фактический попечитель ребенка. Во многих уездных управлениях можно воспользоваться помощью переводчика при заполнении документов.