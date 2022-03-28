Можно ли въехать в Польшу без паспорта?
Да. В пункте пропуска на границе следует подать заявление о международной защите (статус беженца – см. ниже). Тогда вам понадобятся другие документы, удостоверяющие личность. Подать заявление можно также, если у вас обычный паспорт (не биометрический) или нет визы.
Что дальше?
Дождитесь решения. Первые 6 месяцев вы не сможете работать, а также уезжать за пределы Польши.
А что если вы не получите статус беженца?
Не сможете подать заявление на разрешение проживать в Польше в связи с работой или обучением.
В таком случае вы должны уехать из Польши?
Нет. При пересечении границы в пункте пропуска подайте заявление на получение разрешения на въезд в Польшу не дольше 15 дней.
Когда вы получите статус беженца в Польше?
Если в своей стране вас могли преследовать через расу, религию, национальность, политические убеждения или принадлежность к определенной социальной группе. Если вы получаете этот статус, то и ваш несовершеннолетний ребенок тоже.
Кто может оформить этот статус?
Каждый.
Что нужно сделать?
Сообщите пограничнику, что хотите получить статус беженца. Укажите причины, почему вы не можете безопасно вернуться в свою страну.
Важно: Сейчас на польской границе находится много беженцев из Украины, поэтому пограничники пропустят вас в Польшу на основании положений о безвизовом движении или согласия начальника Пограничной службы.
Что делать, если вы не получите статус беженца?
Если вы считаете, что при возвращении на родину, где идет война, вы столкнетесь с такой опасностью, как смертная казнь, пытки, бесчеловечное обращение или это угрожает вашему здоровью или жизни – подайте заявление о дополнительной защите (предоставление международной защиты).
Что дальше?
Пограничники допросят вас в присутствии переводчика: проверят вашу личность, спросят о причинах выезда из страны и все это запишут в бланке, который позже отправят в Управление по делам иностранцев.
Подать заявление можно только от своего имени?
Нет. Вы можете сделать это от имени мужа и ребенка.
Что указать в заявлении?
Ваше имя (имена) и фамилия на родном языке, последнее место жительства, последнее место работы в Украине, служили ли в армии, какие языки знаете, на каком языке должен состояться ваш допрос.
Если подаете заявление от имени мужа, укажите его имя (имена) на родном языке, документ, подтверждающий его лицо, какие языки знает, добавьте согласие мужа на подачу заявления от его имени.
Если подаете заявление от имени ребенка, которому еще не исполнилось 18 лет, укажите его имя (имена) и фамилию, дату рождения, пол, имена родителей, добавьте согласие мужа на представление заявления от имени ребенка.
Какую информацию еще нужно указать?
Покидали ли вы страну за последние 5 лет, здоровы ли вы и не подверглись ли насилию, почему просите о помощи.
Что нужно добавить в заявление?
Свою актуальную фотографию (или мужа/ребенка, если вы действуете от их имени), паспорт или другой документ, удостоверяющий вашу личность.
Что после представления заявления?
Вас отправят в приемный пункт для прохождения медицинского осмотра. После этого вы можете подать заявление на социальную помощь.
Что дальше?
Вас направят в открытый центр для иностранцев, дадут еду и деньги (или купоны) на одежду, обувь, изучение польского языка и учебники.
Должны ли вы находиться в этом центре?
Нет.
Что дальше?
Вы получите деньги на аренду квартиры, курс польского языка и проживание.
Когда можно пойти на работу?
Через 6 месяцев с начала процедуры (даже если она затянется). Если получите статус беженца, вы можете работать без разрешения на работу как гражданин РП.
Что дальше после получения статуса беженца или дополнительной защиты?
Вы можете подать заявку на интеграционную программу (продолжительность – один год), чтобы выучить польский язык, интегрироваться с обществом и стать независимым.
Статус беженца: что вы получаете?
Проездной документ – действителен 2 года, карта побыту — действительна 3 года от даты выдачи.
В случае получения дополнительной защиты карта побыту действует 2 года от даты выдачи. После этого получите следующую, также на 2 года.
Что Вам нужно для карты побыту?
3 фотографии, ксерокопия документа, удостоверяющего личность, или справки о регистрации места жительства.
Кто и где получает эти документы?
Сделайте это лично в Управлении по делам иностранцев. Документы ребенка возрастом до 13 лет забираете вы, муж или опекун. Ребенок в возрасте от 13 лет забирает документы лично в присутствии вас, мужа или опекуна.
Что делать, если у вас нет возможности забрать эти документы?
На это должна быть веская причина. Тогда это сделает кто-нибудь, на кого вы оформите доверенность.
Можете ли вы пересечь границу с ребенком, не имеющим паспорта?
Да, но вы должны иметь другой документ, удостоверяющий личность вашего ребенка, или его свидетельство о рождении.
Может ли ребенок пересечь границу с тем, кто не является его родителем?
Да. Но опекун должен иметь при себе согласие родителя на выезд ребенка из Украины под его опекой и документ, что удостоверяет личность ребенка.
Согласие одного из родителей — это отдельный документ?
Да. В нем один из родителей уполномочивает лицо, сопровождающее ребенка в пути, на уход, получение проездных документов и принятие решений относительно жизни и здоровья ребенка в момент отъезда. Он должен быть нотариально заверен.
Нужно ли платить за такое подтверждение?
Не всегда. Многие польские нотариусы бесплатно подтверждают такие согласия для родителей детей, бегущих из Украины.
Можно ли привезти ребенка в Польшу без согласия родителей?
Да. Украинские пограничники пропускают детей, если по документам видно, что они пересекают границу хотя бы с одним родителем.
Вы можете въехать в Польшу вместе со своим домашним животным?
Да. Даже если нет микрочипа и подтвержденной вакцинации от бешенства, вы можете транспортировать своего домашнего питомца (собаку, кошку или хорька) благодаря временной процедуре.
Вам нужно только заполнить декларацию. Тогда Польша оплачивает осмотр и документы.
Я нахожусь в рецепционныом центре. Что делать?
Здесь вы получите информацию о своем пребывании в Польше. Вам также выделят временное жилье, обеспечат горячей едой и напитками, предоставят базовую медицинскую помощь и покажут место для отдыха.
Сколько таких пунктов в Польше?
Находятся они в приграничной зоне и в каждой области (воеводстве).
Где искать дополнительную информацию?
Позвоните по телефону: +48 47 721 75 75 или +48 82 568 51 19,
Зайдите на интернет-страницу: www.ua.gov.pl (информация доступна на украинском, польском, английском и русском языках).
Какие документы вам нужны в Польше?
Если вы въехали на основании безвизового режима – продолжительность пребывания здесь и в других странах Шенгенской зоны: до 90 дней.
Если вы не сможете вернуться в страну до окончания 90 дней – нужно подать заявление на легализацию пребывания в Польше.
Если вы въехали в Польшу на основании карты побыту — можете находиться здесь в течение срока ее действия.
Если вы подали заявление о международной защите в Польше – вас отправят в приемный пункт. Согласно закону О помощи гражданам Украины в связи с военным конфликтом на территории этого государства установлены специальные правила для легализации пребывания в Польше граждан Украины.
Положения закона касаются лиц, оказавшихся в Польше в результате военных действий в Украине, а также граждан Украины с Картой поляка, оказавшихся в Польше вместе с ближайшей семьей.
Положения закона касаются также одного из супругов из Украины, которые могут не иметь украинского гражданства, но из-за войны прибыли на территорию Польши с территории Украины.
В законе идет речь только о гражданах, прибывших в Польшу непосредственно с территории Украины – в связи с этим положения закона не распространяются на беженцев, оказавшихся в Польше после пересечения другой границы, чем польско-украинской.
Согласно закону, каждый гражданин, касающийся положения настоящего документа, имеет право находиться легально на территории Польши в течение 18 месяцев с 24 февраля 2022 года.
Положения закона не касаются граждан Украины, имеющих: разрешение на постоянное пребывание (pobyt stały); разрешение на пребывание долгосрочного резидента Европейского Союза (pobyt rezydenta); разрешение на временное пребывание (pobyt czasowy); статус беженца (uchodźcy); согласие на пребывание по гуманитарным соображениям (pobyt tolerowany), а также граждан, которые лично или через уполномоченное лицо составили в Польше заявление на предоставление им международной охраны.
Граждане Украины, которые относятся к положению закона, могут подать заявление на получение номера PESEL в любом уездном управлении (urząd gminy) на территории Польши или в специально определенных временных пунктах.
Заявления принимают с 16 марта этого года. Необходимо подать заявление лично. В случае предоставления номера PESEL ребенку заявление подает законный опекун или фактический попечитель ребенка. Во многих уездных управлениях можно воспользоваться помощью переводчика при заполнении документов.
Что вы можете делать, если въехали в Польшу благодаря согласию начальника Пограничной службы?
Остаться здесь до 15 дней. До истечения этого срока вы должны подать заявление на легализацию пребывания в Польше согласно общим положениям. Вы также можете подать заявление о международной защите в Польше. После этого получите временное удостоверение личности иностранца (ТZTC), действительное в течение 30 дней. Такой же документ выдается и вашему ребенку.
Вы должны уехать из Польши, если срок действия разрешения на проживание заканчивается?
Нет. Ваше пребывание в дальнейшем будет легальным.
Какие еще документы вы можете оформить ребенку?
Вы можете подать заявку на разрешение временного пребывания ребенка, а затем – на разрешение на пребывание долгосрочного резидента ЕС.
Что происходит, когда вы записываете ребенка, например, в школу?
Показываете документ, удостоверяющий личность ТZTC (в котором указаны имя, фамилия, дата и место рождения ребенка). Предоставляете свой адрес проживания в Польше и номер телефона.
Что дальше после зачисления ребенка в школу?
Вы получаете справку, которая позволит ребенку получить учебники и другие школьные принадлежности.
Можно ли выехать из Польши в другие страны ЕС?
Да (не более чем на 90 дней) – если у Вас есть виза или карта быта или же вы въехали в Польшу по безвизовому режиму.
Нет – если у вашего ребенка нет загранпаспорта.
Нет – если Вы подали заявление на международную защиту в Польше. (Вы должны находиться в Польше до окончания этой процедуры. Паспорт будет в залоге).
Что делать, если Ваша юридическая ситуация не полностью урегулирована?
После пересечения границы необходимо как можно скорее подать в Пограничную службу заявление на разрешение на въезд в Польшу (на 15 дней) и заявление на получение разрешения на временное пребывание.
На какую помощь вы можете рассчитывать в Польше?
На правительственном портале pomagamukrainie.gov.pl есть контактный бланк. Вы или кто-то, кто вам помогает, можете сообщить о необходимости в материальной помощи или убежища. Также вы можете получить 12-месячную денежную выплату от государства.
Если у вас есть статус беженца или дополнительная защита в Польше, вы можете воспользоваться т. н. индивидуальной программой интеграции. Она позволяет покрыть расходы на проживание, изучение польского языка, медицинское страхование, социальную работу, юридическую, психологическую помощь и т. д.
Сколько денег вы получите?
От 721 до 1 450 злотых в месяц — в зависимости от количества человек в семье или продолжительности программы.
Как получить эти деньги?
Подайте заявление главе через уездный центр поддержки семьи. У вас на это есть 60 дней с момента получения статуса беженца или дополнительной защиты.
На что еще можно рассчитывать?
Если вы проживаете в Польше постоянно, пы можете получить пособие на ребенка и семейный капитал, а также 500 злотых на каждого ребенка.
Можно ли получить эти деньги, если вы не проживаете в Польше на постоянной основе?
Да, но вам нужно еще немного подождать. Польское правительство готовит законопроект, который сделает это возможным. Закон О помощи гражданам Украины предусматривает выплату единовременной денежной помощи в размере 300 злотых на лицо при условии, что такое лицо получило номер PESEL.
Заявление на помощь следует подать в уездном или городском управлении по месту нахождения/жительства. Уездные управления также предоставляют бесплатную психологическую и продуктовую помощь.