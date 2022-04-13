Вашингтон не может подтвердить применение химического оружия в Украине, но оккупанты могли использовать средства для подавления беспорядков.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

По его словам, эти средства могли включать слезоточивый газ, смешанный с химическими агентами, которые могут вызвать сильные симптомы, чтобы ослабить украинских военных и мирных жителей в рамках агрессивной кампании по захвату Мариуполя.

— Мы делимся этой информацией с Украиной и мы ведем прямой разговор с партнерами, чтобы попытаться определить, что на самом деле происходит. Это вызывает беспокойство, — отметил Блинкен.

Организация по запрещению химического оружия также заявила, что обеспокоена неподтвержденным сообщением о применении химического оружия и что она внимательно следит за ситуацией.

Проверить заявления украинского полка Азов о том, что трое солдат были ранены ядовитым веществом во время нападения, очень сложно, поскольку Мариуполь все еще окружен российскими войсками.