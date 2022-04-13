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Факти / Світ

Вашингтон не може підтвердити використання хімічної зброї у Маріуполі – Блінкен

Ольга Тетеріна редакторка розділу Здоров’я
Ентоні Блінкен

Вашингтон не може підтвердити застосування хімічної зброї в Україні, але окупанти могли використати засоби для придушення заворушень.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен.

За його словами, ці засоби могли включати сльозогінний газ, змішаний з хімічними агентами, які можуть викликати сильніші симптоми, щоб послабити українських військових і мирних жителів в рамках агресивної кампанії із захоплення Маріуполя.

– Ми ділимося цією інформацією з Україною і ми ведемо пряму розмову з партнерами, щоб спробувати визначити, що насправді відбувається. Це викликає занепокоєння, – зазначив Блінкен.

Організація із заборони хімічної зброї  також заявила, що стурбована непідтвердженим повідомленням про застосування хімічної зброї й що вона уважно стежить за ситуацією.

Перевірити заяви українського полку Азов про те, що троє солдатів були поранені отруйною речовиною під час нападу, дуже складно, оскільки Маріуполь все ще оточений російськими військами.

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Джерело: CNN

Фото: Getty Images

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