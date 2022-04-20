Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что возможности Германии поставлять оружие почти исчерпаны.

Несмотря на это, правительство изучает список оружия, запрошенного Украиной, и планирует “выяснить, что можно поставить быстро”.

– Списки включают противотанковое оружие и оружие воздушной обороны, – сказал Шольц журналистам в Берлине по итогам видеоконференции с президентом США Джо Байденом и другими лидерами стран G7.

Шольц отметил, что нужно поставлять оружие, которым украинская армия уже умеет пользоваться. Также он заявил, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт в Украине.

В то же время, премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал НАТО укрепить обороноспособность Украины для невозможности нового вторжения РФ. Такое заявление он сделал после видеопереговоров лидеров стран Североатлантического союза.