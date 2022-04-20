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Факты / Мир

Несмотря на исчерпанные возможности: Германия изучает список запрашиваемого Украиной оружия

Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Олаф Шольц

Канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что возможности Германии поставлять оружие почти исчерпаны.

Несмотря на это, правительство изучает список оружия, запрошенного Украиной, и планирует “выяснить, что можно поставить быстро”.

– Списки включают противотанковое оружие и оружие воздушной обороны, – сказал Шольц журналистам в Берлине по итогам видеоконференции с президентом США Джо Байденом и другими лидерами стран G7.

Шольц отметил, что нужно поставлять оружие, которым украинская армия уже умеет пользоваться. Также он заявил, что НАТО не будет вмешиваться в конфликт в Украине.

В то же время, премьер-министр Британии Борис Джонсон призвал НАТО укрепить обороноспособность Украины для невозможности нового вторжения РФ. Такое заявление он сделал после видеопереговоров лидеров стран Североатлантического союза.

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Фото: Getty Images

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